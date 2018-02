La tradition du Bal masqué de la Mi-Carême se poursuit

Le comptoir de linge à la Boutonnière invite la population au Bal masqué de la Mi-Carême le 3 mars dès 19 h au Beaulieu culturel du Témiscouata. Pour cette 5e présentation, parmi les marionnettes géantes et les projections vidéo, le trio montréalais Street Meat sera de la partie pour égayer la danse avec leur musique dynamique folk rockabilly.

L’évènement célèbre une ancienne tradition de l’Acadie et du Québec. Les gens se déguisaient et se masquaient afin de festoyer sans être reconnus en cette période de disette. Lors de l’évènement, des prix seront remis aux meilleurs personnages. Le comptoir de linge à la Boutonnière, ouvert du mercredi au samedi de 10 h à 17 h, est un endroit de prédilection pour trouver des vêtements spéciaux et abordables afin de confectionner des costumes éclatants.

La préposée au comptoir se fait un plaisir d’offrir ses conseils pour la création de costumes. Il est situé au sous-sol de l’église de Saint-Juste-du-Lac et offre les services de vente, de récupération, de réparation et de transformation de textiles depuis plus de vingt ans.

Cet évènement, organisé en partenariat avec le Beaulieu Culturel du Témiscouata et avec le support de l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent, est un excellent moyen de redonner à la population qui contribue généreusement à l’approvisionnement des textiles de La Boutonnière grâce à son bac de dons situé dans le stationnement de la MRC de Témiscouata.