Deux nouvelles catégories pour les 12 ans de Trois-Pistoles en chansons

Le concours Trois-Pistoles en chansons sera retour pour une 12e année au Camping Koa Bas-Saint-Laurent de Saint-Mathieu-de-Rioux du 6 au 8 juillet et du 13 au 15 juillet prochains. Deux nouvelles catégories seront ouvertes aux inscriptions, soit Arts de la scène et Chansonnier.

Les artistes qui s’inscriront dans la catégorie Arts de la scène seront sélectionnés selon les coups de cœur des juges. Elle sera subdivisé en 11 disciplines, soit : duo vocal, ensemble vocal, ensemble instrumental, rock, rap/hip-hop, blues, jazz, classique, humour, imitation et magie.

Plus de 120 participants de la relève provenant du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario convergeront vers la région des Basques pour faire entendre leurs voix dans neuf catégories, soit Frimousse (12 ans et moins), Interprète 13-17 ans, 18-24 ans, 25-39 ans, 40 ans et plus, Interprète country, auteur-compositeur-interprète, Arts de la scène et Chansonnier. Les prestations seront étalées sur deux fins de semaines.

Les parrains et marraines d’honneur de cette année sont Nancy Dumais (interprète des années 1990), Francis Gallant, Shy Shy Shullie (4e saison de La Voix) et Philippe Berghella (2e saison de la Voix).

«Parfois on a juste besoin d’un petit mot, une petite phrase pour aller de l’avant (…) Je crois qu’une chanson peut changer la vie d’un être humain, j’aime voir ces gens qui vont aider la société à aller mieux par la musique», a commenté Nancy Dumais, qui accompagnera les artistes lors de la première fin de semaine du concours.

Comme lors des années passées, deux jours d’auditions se tiendront au Centre-du-Québec les 7 et 8 avril au Pub la Sainte Paix de Drummondville afin de permettre au plus grand nombre d’artistes possible de s’inscrire. Les candidats ont le choix de se présenter lors de ces auditions ou encore de déposer un démo de deux chansons sur le portail de Canal artistes. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 5 février sur le site www.canalartistes.com.

«Sortez vos belles voix ne restez pas seulement dans votre sous-sol on veut vous entendre ici à Trois-Pistoles en chansons», a lancé Éric Côté, directeur de Trois-Pistoles en chansons.

Ce dernier conclut désormais des ententes triennales avec diverses entreprises de la région afin d’assurer la pérennité de cet évènement culturel. Le concours rapporte environ 250 000$ de retombées économiques pour la région. «Trois-Pistoles en chansons est un évènement identitaire pour la MRC des Basques», a souligné le préfet de la MRC, Bertin Denis.

Par ailleurs, plus de 8 000$ seront remis en courses et prix dans le cadre du concours. Du 1 au 6 avril, le public pourra voter pour son coup de cœur sur la plateforme de Canal artistes afin de sauver un candidat par catégorie et le faire automatiquement entrer dans la cuvée de Trois-Pistoles en chansons 2018.