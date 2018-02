La persévérance scolaire à l’affiche au Ciné-club de Trois-Pistoles

La Commission jeunesse des Basques et le Ciné-club ONF de Trois-Pistoles, en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles et la Commission culturelle des Basques, invitent la population le 7 février à 20 h au café Grains de folie pour la projection de «Combat», un film d’Ervin Chartrand traitant du décrochage scolaire et de la persévérance chez les jeunes.

Combat est un documentaire de 44 minutes qui présente Rene Catcheway et Melvin Delorme, deux jeunes Autochtones issus de milieux perturbés qui risquent d’échouer leur secondaire. Or, Randy Baleski, enseignant et ancien boxeur, croit au pouvoir transformateur de la boxe. Melvin et Rene multiplient les entrainements exténuants, et constatent que la boxe est davantage un mode de vie qu’un sport. Mais est-ce suffisant pour leur permettre de rompre avec une existence jalonnée de coups durs? Le film est sous-titré et l’entrée est gratuite.

La projection de Combat s’inscrit dans le cadre de la semaine sur la persévérance scolaire qui s’échelonnera du 12 au 16 février. La nouvelle programmation du Ciné-Club de Trois-Pistoles pour l’année 2018 sera dévoilée par la même occasion.