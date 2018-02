Des animations pour petits et grands à la bibliothèque de Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles invite les citoyens à participer à plusieurs activités à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours jusqu’en mars prochain. Plusieurs expositions seront présentées en collaboration avec divers partenaires.

Que ce soit dans le cadre d’un évènement, ou simplement pour le plaisir de mettre en valeur des créations d’artistes d’ici, les occasions sont nombreuses pour visiter la bibliothèque. Les expositions en cours d’ici avril sont :

Les toiles de M. Yvan Charette, jusqu’au 3 février, les expositions du Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent «les mangas Dr Slump et Sailor Moon» jusqu’en février, «la guitare» jusqu’au 23 février, «chien de traineaux jusqu’au 23 février, «Manga Library War» jusqu’au 23 février, «les phares du 1er mars au 23 avril et «les Olympiques», mini-exposition indépendante sur les jeux et les sports pratiqués, jusqu’en mars.

Avec la première participation d’un athlète originaire de Trois-Pistoles aux Olympiques de PyeongChang, le patineur artistique Charlie Bilodeau, la bibliothèque propose une petite exposition sur les Olympiques et les disciplines présentées.

Pour souligner le 20e anniversaire de l’évènement, quatre projections auront lieu à votre bibliothèque en mars, soit «Des femmes inspirées et inspirantes» le 1er mars, «L’amour, toujours l’amour!» le 15 mars, «Cinéma d’animation et jeu pour les petits et grands» le 22 mars et «Pour l’amour de mes grands-parents» le 29 mars. Toutes les projections débutent à 18 h 30 et s’adressent à un public de 8 ans et plus.

Pour la Saint-Valentin, rien de mieux qu’une heure du conte avec la fameuse Marie-Libellule le vendredi 9 février à compter de 18 h 30. La dynamique animatrice animera la lecture d’un conte ainsi qu’un court bricolage par la suite. L’activité est gratuite mais on doit s’inscrire au préalable en composant le 418 851-2374. L’activité cible principalement les enfants entre 3 et 6 ans. On recommande fortement le port du pyjama pour l’occasion.

Le Club de lecture pour adulte reprendra aussi du service dès le 7 février. Ouvert à tous et gratuit, c’est l’occasion rêvé de s’entretenir de vos lectures préférées avec d’autres passionnés de littérature. À noter qu’en mars, le club de lecture se déroulera le 14 mars au lieu du premier mercredi du mois. Le tricot-jasette se déroulera les 29 janvier, 12 février, 26 février, 12 mars et 26 mars. Ouverts à tous et gratuits, les ateliers tricot-jasette sont une belle occasion de sortir, rencontrer et tisser des liens. Pas besoin de s’inscrire pour y participer, simplement se présenter sur place avec son matériel.