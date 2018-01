Appel de dossiers pour l’évènement Kollaboration, au Kamouraska

Fort du succès de sa première présentation, la Corporation des métiers d’art du Bas-Saint-Laurent présente, pour une 2e année consécutive, Kollaboration. Cet évènement original, inspiré de divers mouvements internationaux, réunira 30 créateurs pendant 5 jours au cœur du village de Kamouraska.

Artisans professionnels et artistes de diverses disciplines sont invités à se réunir dans un lieu commun pour créer ensemble. Kollaboration favorise l’interrelation entre les métiers d’art et les arts visuels, tout en créant un réseau fort. Cet évènement enrichit les connaissances de chacun dans un cadre dynamique et propice aux échanges interdisciplinaires.

L’invitation est lancée aux artisans en métiers d’art ainsi qu’aux artistes en arts visuels ayant une pratique artistique en recherche et création en lien avec la matière. Le séminaire sera ponctué de présentations et de démonstrations afin d’échanger sur les différentes techniques et les savoir-faire entre les disciplines représentées.

Kollaboration se déroulera du 4 au 9 juin à la nouvelle salle communautaire de la municipalité de Kamouraska au 67, avenue Morel.

Certaines fins de journée seront ouvertes au public et les œuvres créées seront vendues à l’encan de clôture le 9 juin.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier complet avant le 2 mars à minuit par courriel à kollaborationbsl@gmail.com. Les membres de la Corporation des métiers d’art Bas-Saint-Laurent bénéficient d’une réduction lors de l’inscription. L’appel de dossiers est disponible au www.metiersdartbsl.com en cliquant sur l’onglet Innovation.