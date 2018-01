Le Marché du vinyle revient en force en février

Fort du succès de l’an dernier, avec l’intérêt entourant le monde du vinyle et la passion des Disciples du vinyle dans la région, le Marché du vinyle revient en force le 18 février de 10 h à 16 h.

«Plusieurs nouveautés attendent les visiteurs, en plus du marché où la vente, l’achat et l’échange de vinyles seront au rendez-vous. Le public pourra s’en donner à cœur joie car toutes les activités seront gratuites», précise Pierre Levesque, directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles. L’évènement se déroulera au Centre culturel Berger, de 10 h à 16 h, alors que trois lieux seront animés: le hall, le foyer ainsi que l’Espace des Grands rendez-vous Berger.

Les mélomanes se retrouveront au marché, une véritable fourmilière où les passions se rencontrent. Une vingtaine de tables sont disponibles. Il est possible d’en louer une dès maintenant au 418 867-6666 poste 1. Aussi sur place : l’exposition et jeu «Cherche et trouve» sur 50 pochettes, une activité pour toute la famille, un kiosque/photo style photobooth, de l’ambiance DJ assurée par les Disciples du vinyle, des prix de participation dont une table tournante du Centre HI-FI, des billets de spectacle et des produits de la Microbrasserie Aux Fous Brassant.

En exclusivité pour l’évènement, Éric Gagné, auteur-compositeur-interprète originaire de Cacouna, procèdera au lancement de son premier vinyle «L’âme et l’écorce», suivi d’un spectacle et d’une rencontre avec le public dès 13 h. L’artiste a reçu une belle reconnaissance la semaine dernière, alors que sa chanson «Comme un phare» se retrouvait en tête du palmarès francophone de la radio satellite nationale SiriusXM.

La population est aussi invitée à fouiller dans ses vieux vinyles et à les apporter au Centre culturel Berger dès maintenant. Ils seront vendus à prix ridicule lors du marché et tous les profits iront au Fonds du développement culturel à la jeunesse. Une bonne raison de faire du ménage puisque c’est pour une bonne cause.