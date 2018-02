Une revue musicale britannique au Centre culturel Berger

Le Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup résonnera de musique britannique le 2 mars à 20 h, à l’occasion du Britishow. Jérôme Couture, Yvan Pedneault, Renée Wilkin, Pascal Dufour et Philippe Berghella interprèteront plus de 100 succès britanniques sur scène, des Beatles en passant par Pink Floyd et Phil Collins.

«Les chansons ont été attribuées à chaque chanteur et tout le spectacle se déroule sous forme de medley hommage. On interprète de vieux succès, on fait un retour en arrière parce que ces chansons sont comme une trame sonore de notre vie», explique le chanteur Jérôme Couture.

Ce dernier s’est par ailleurs fait connaitre en 2014 à l’émission La Voix. À l’été 2017, il avait été la coqueluche de Rivière-Bleue dans le cadre de «La Petite Séduction». Jérôme Couture sera de retour dans la région pour interpréter entre autres des succès de Tom Jones, Phil Collins, Rick Hasley et Van Morrison.

«L’idée, c’est de mettre en valeur les artistes. Un part du début des Beatles et on fait du Radiohead aussi. C’est une belle mécanique, les chansons s’emboitent parfaitement, c’est un beau casse-tête que Mike Gauthier et Philippe Turcotte ont réussi à construire», a complété Jérôme Couture.

Il ajoute que le défi qu’imposait le Britishow lui a permis de travailler sur ses qualités d’interprète. Quatre chanteurs et quatre musiciens se trouveront sur la scène pour ce spectacle qui rappellera certainement de bons souvenirs au public. Les spectateurs pourront rapidement identifier les chansons interprétées puisque les titres et noms d’artistes seront projetés à l’arrière de la scène.

Yvan Pedneault a été finaliste à La Voix en 2015. Renée Wilkin s’est également fait connaître dans le cadre de cette émission, en 2014. Pascal Dufour a été membre de la formation Les Respectacles pendant 17 ans. De son côté Philippe Berghella, est connu pour avoir défendu le rôle de Raphaël dans Don Juan. Il est un habitué des revues musicales.

Les billets sont en vente auprès du Centre culturel Berger ou au www.rdlenspectacles.com.