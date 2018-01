Le groupe Time It Was en spectacle à Pohénégamook

Le diffuseur culturel de Témiscouata Les 4scènes présente le samedi 3 février à 20 h au Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook, le groupe Time It Was.

Il présente un spectacle hommage constitué des plus grands succès de Simon & Garfunkel et de Cat Stevens. Pendant environ deux heures, ils font revivre sur scène l’imaginaire musical plus qu’original de ces géants devenus de véritables icônes de la culture populaire. Time It Was c’est aussi la passion de cinq musiciens chevronnés, Richard Daigle, Réal Chouinard, Louis Desjardins, Francis Leblond et Manon Thériault qui s’unissent pour partager avec le public leur attachement à leurs racines musicales. À noter qu’un transport par autobus est organisé.

Pour information et réservation, communiquez au : 418 853-2380, poste 206 ou visitez le site Internet www.les4scenes.com.