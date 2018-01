La bibliothèque, «à la une» de votre hiver

Qui dit nouvelle année dit nouvelle programmation à la bibliothèque Françoise-Bédard. «À la une» de janvier à juin : fausses nouvelles, formations, conférences, découvertes, activités pour les petits et grands et le retour d’un coup de cœur de très nombreuses familles en 2017 : le mois du jeu, avec Général Patente et ses créations divertissantes, dont le fameux Lite-Brite géant.

Ces derniers mois, les fausses nouvelles («fake news») ont fait la manchette, notamment chez nos voisins du Sud. La bibliothèque s’en inspire pour un nouveau concours littéraire, où les journalistes en herbe sont invités à produire une fausse nouvelle qui se serait déroulée à Rivière-du-Loup. Les gagnants des catégories jeunes, ados et adultes seront dévoilés lors de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

Les soirées «Par ici les jeudis!» sont en voie de devenir un classique de la bibliothèque. Ouvrant la programmation 2018, le vernissage «Destination Rivière-du-Loup» a eu lieu le 18 janvier. Une finissante au programme d’études internationales de l’école secondaire présente son projet personnel de fin d’études, centré sur des familles et des couples d’ici, qui viennent de la France, du Maroc, du Cameroun et d’autres pays. Les photos offrent à la fois un regard sur le monde et sur la ville.

D’autres jeudis soirs animés sont au programme : une conférence-démonstration par le Fabbulle du Cégep de Rivière-du-Loup pour s’initier au monde des Fab Labs, une conférence-atelier sur l’art-thérapie, la 2e édition du biblio-quiz et une conférence-causerie en santé mentale, Fais ton petit bonheur de chemin.

Au mois de mai, la Bibliothèque revient en force avec le mois du jeu, qui a fait fureur l’année dernière. Plusieurs jeux loufoques et originaux seront installés en bibliothèque toutes les fins de semaine de mai. Pour débuter en grand, un avant-midi animé par nul autre que le Général Patente est au programme le samedi 28 avril, de 10 h à 12 h.

Du côté des activités régulières, mentionnons le retour des incontournables, parmi lesquels l’heure du conte, des ateliers d’informatique et le scrabble en biblio, couru d’une saison à l’autre. Cette année s’ajoute d’ailleurs la variante «Scrabble duplicate», où chacun joue sur une planche complète, tentant de réaliser le meilleur pointage avec les mêmes lettres que l’ensemble des autres participants.

Lors de la Semaine en famille, les enfants pourront d’autre prendre part à une matinée brico-film-popcorn ainsi qu’au 3e anniversaire de Monsieur Mô, le lapin le plus populaire de Rivière-du-Loup.

De nombreux autres évènements sont inscrits à la programmation, disponible en ligne au VilleRDL.ca et au comptoir du prêt. Pour information ou inscription : 418 862-4252.