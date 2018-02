Pauline Martin en spectacle à Rivière-du-Loup

Le public de la région aura la chance de voir une grande dame sur scène le jeudi 8 février au Centre culturel Berger: Pauline Martin. Connue notamment pour ses talents de comique à travers des émissions populaires telles que les Bye Bye! de fin d’année, Samedi de rire, Samedi PM et Les Parlementeries, c’est dans le rôle d’Irène qu’elle montera bientôt sur la scène de la Salle Alphonse-Desjardins.

Depuis les débuts de sa carrière, Pauline Martin a joué dans plus d’une cinquantaine de pièces de théâtre. Cette fois, «Irène sur Mars» lui offre le premier rôle de cette comédie fantaisiste créée à Carleton-sur-Mer à l’été 2016.

SYNOPSIS

Alors que son fils veut la placer dans une résidence pour personnes âgées, sans son consentement, Irène débarque chez ce dernier pour l’engueuler et lui annoncer qu’elle s’est inscrite à un projet populaire de colonisation sur Mars et… qu’elle est finaliste! Et voilà que le ton est donné pour cette pièce à l’irrévérence taquine dans laquelle Pauline Martin évolue notamment aux côtés de Gary Boudreault (L’Auberge du chien noir, Série noire, Apparences). Le texte est de Jean-Philippe Lehoux et la mise en scène a été signée par Michel-Maxime Legault. Les comédiens Catherine Audet et Michel-Maxime Legault seront également sur la scène. Après la pièce, ils rencontreront le public pour une période de questions. Voilà une occasion unique de parler avec les artistes, de leur poser des questions sur la pièce, sur leur carrière.