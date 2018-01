Changement au Beaulieu Culturel du Témiscouata

Le conseil d’administration du BeauLieu Culturel du Témiscouata annonce la nomination de Samuel Moreau à titre de coordonnateur par intérim. Les activités ont repris depuis le 15 janvier dernier et la programmation hiver-printemps 2018 sera dévoilée le 2 février lors de la Culture en bouchées.

Micheline Guillaume, directrice depuis l’ouverture du BLCT en 2014, a quitté ses fonctions. Le conseil d’administration la remercie pour sa passion, sa large contribution au rayonnement du BeauLieu Culturel et l’ardeur démontrée durant toutes ces années : «Nous lui souhaitons du succès dans la réalisation de nouveaux défis.»

Le Beaulieu Culturel n’aurait pas pu se déployer sans la généreuse participation d’une grande équipe de bénévoles ni sans le dévouement des employés passés et actuels. Depuis 2014, le BeauLieu Culturel et plusieurs organismes collaborateurs ont offert à la population un ensemble d’activités culturelles des plus variées telles que des spectacles, vernissages, dégustations de produits locaux lors des activités de la Culture en bouchées, pièces de théâtre, Bal Masqué de la Mi-Carême, soirées de chansonniers, Midi Chantant et Jeannine rencontre. Ces moments privilégiés ont été autant d’occasions d’échanges, de partage et de diffusion de la culture dans notre région.

Il est possible d’obtenir de l’information, louer une salle ou transmettre des suggestions en communiquant avec l’équipe au 418 899-2528 ou à info@blct.ca.