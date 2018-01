Une chanson de Gagné en première position du palmarès de SiriusXM

Le groupe de musique Gagné, fondé par l’auteur-compositeur-interprète Éric Gagné de Cacouna, a reçu une belle reconnaissance le 16 janvier. Sa chanson «Comme un phare» se retrouve en tête du palmarès francophone de la radio satellite nationale SiriusXM cette semaine. «Ça nous donne un méchant coup de pouce», souligne-t-il.

Son premier album intitulé «L’âme et l’écorce» été officiellement lancé le 12 octobre. Depuis, les petites victoires se succèdent pour le groupe qui commence à avoir une portée provinciale. Les chansons de Gagné sont maintenant entendues dans 64 radios à travers le Québec. «Depuis un mois environ, on sent qu’on prend notre envol. C’est vraiment un travail d’équipe de tout un collectif qui nous permet d’avancer», souligne-t-il.

Le Cacounois d’origine s’est dirigé au Cégep d’Alma pour ses études musicales. Il a ensuite fait partie du groupe rock Dilemme. Une fois installé à Montréal, Gagné a produit deux mini-albums (EP) en 2014 et en 2015. Il a par la suite entamé une série de spectacles dans des maisons privées, des ruelles et sur des petites scènes.

«Ce que j’aime le plus, c’est faire des ‘’shows’’. Aller voir le monde, c’est mon gaz. La base de tout cela, c’est d’avoir du plaisir. On verra où ça nous mène!» Son album complet est paru en 2017. Il l’a lancé devant une salle comble en octobre dernier à l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup. Éric Gagné, qui œuvre à la guitare et à la voix principale, s’est entouré de Michel Blanchet à la basse, Denis Richard Jr. à la batterie, Marc Harvey à guitare et à la voix, de Ghislain Leclant aux claviers et de Steve St-Pierre à la batterie également.

Une tournée à travers le Québec s’annonce et Gagné devrait également s’arrêter dans la région prochainement pour y présenter son spectacle complet. Voici la chanson qui se retrouve tout en haut du décompte francophone de la radio satellite SiriusXM du 16 janvier.