Les amateurs d’ornithologie seront aux oiseaux

La Maison de la culture de Rivière-du-Loup invite la population au vernissage de l’exposition de l’artiste Bruno Laplante, intitulée «Harmonie», le jeudi 18 janvier à 17 h.

L’exposition sera présentée jusqu’au 11 mars et pourra être vue sur les heures d’ouverture de la Maison de la culture et lors de la présentation de spectacles. Résident de La Pocatière, le photographe autodidacte est avant tout un passionné des oiseaux. Depuis plus de cinq ans, il travaille à peaufiner sa technique, afin de capter avec précision le réalisme de la scène. Son but est d’amener le visiteur à prendre conscience de la diversité animale qui l’entoure et de le sensibiliser à la fragilité de cet écosystème. Il sera possible pendant le vernissage de se procurer certaines des œuvres en format carte postale.