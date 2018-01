Livre vivant : rencontre avec France Joubert

Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles présentent une seconde rencontre «Livre vivant». Cette fois, c’est avec la championne mondiale de quilles et entrepreneure pistoloise France Joubert, que se tiendra la discussion.

Le «Livre vivant», lieu d’échanges et d’anecdotes, se tiendra au pub sportif du Salon de quilles des Basques le 22 janvier à 16 h 30.

Une première rencontre «Livre vivant» s’était tenue lors du 21e festival le Rendez-vous des Grandes gueules. Les participants avaient pu échanger avec Lise Pettigrew et Madeleine Rioux, entrepreneures bien connues de la région, sur l’histoire de la Fromagerie des Basques. En 2018, l’organisme réitère l’expérience en offrant une deuxième rencontre privilégiée avec une figure marquante de Trois-Pistoles.

Championne canadienne pour une 4e année consécutive, France Joubert a représenté le pays aux Championnats du monde sénior pour une troisième fois et en est revenue avec non pas une, mais deux médailles. Modeste, cette quilleuse ne crie pas ses succès sur tous les toits, mais elle a sans aucun doute quelques anecdotes à son actif. Son quotidien prend place à Trois-Pistoles où elle est copropriétaire du Salon de quilles des Basques. C’est d’ailleurs à cet endroit qu’aura lieu la rencontre pendant laquelle l’histoire de France Joubert vous sera racontée. C’est le moment de découvrir cette personnalité, quilleuse amatrice qui travaille au cœur même de sa passion. Questions et échanges sont évidemment à l’honneur et pourquoi ne pas terminer la rencontre sur une petite partie?