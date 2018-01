La Société d’action nationale (SAN) de Rivière-du-Loup, à l’occasion du 70e anniversaire du drapeau du Québec, offrira gratuitement la projection du film «Le gout d’un pays» le lundi 22 janvier à 19 h 30 à la microbrasserie Aux Fous Brassant.

«Le gout d’un pays», c’est la rencontre de Gilles Vigneault et de Fred Pellerin au temps des sucres. C’est un documentaire choral qui raconte le pays à travers un des rituels les plus emblématiques du Québec. C’est un hymne au sirop d’érable et au peuple qui le produit. La tradition des sucriers prend l’allure de vibrants tableaux. À la suite de la projection, les intéressés seront invités à discuter des enjeux que le film met en lumière.

«La Société d’Action nationale est heureuse de vous offrir ce moment de réflexion, dans le cadre de son mandat de promotion de la culture et de l’histoire québécoise», conclut le président de la SAN Daniel Dubé.