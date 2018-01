Vernissage et exposition des œuvres d’Yvan Charette

La bibliothèque Anne-Marie-D’Amours invite les citoyens au vernissage de l’exposition des œuvres d’Yvan Charrette le vendredi 12 janvier à compter de 19 h. L’exposition se poursuivra jusqu’au 3 février, sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Issu d’une famille artistique, dont une mère créative, un oncle titré «père de la lithogravure au Québec», un grand-père luthier, Yvan Charette a grandi dans un monde culturel riche et créatif.

Pour lui, la réalisation d’un tableau est l’aboutissement d’une profonde émotion reliée à la vie quotidienne. Plutôt paresseux, il s’efforce de peindre le plus souvent que possible parce qu’il croit qu’il a le don des «Dumouchel». Il se sent responsable de prendre soin de vivre et de transmettre l’art visuel «Charette». Avec son frère jumeau, Yvan envisagea de produire un œuvre commun...mais la mort prématurée d’Yvon priva net l’art québécois d’une contribution unique. Malgré tout l’exposition présente quelques tableaux d’Yvon et d’Yvan.

L’exposition est composée de portraits, d’une toile de 360 degrés du quai de Trois-Pistoles en six tableaux, d’un Picasso revisité, d’une vieille voiture à New York et de plusieurs autres qui méritent le détour.