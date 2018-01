4e édition du spectacle musical du CAPAB

En 2014, le conseil d’administration du Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) décidait d’organiser un spectacle-bénéfice dans le cadre de sa campagne de financement. À la suite de cet évènement, les commentaires positifs se sont multipliés, certains parlant même d’une soirée magique. En 2018, l’équipe du CAPAB est fière de revenir en force avec la 4e édition de son spectacle musical.

Une nouvelle formule sera proposée au public cette année avec une soirée pop/rock mettant en vedette le groupe Lueur 2.0 formé de Ghislain Lavoie, Yves Philibert et Guillaume Côté-Philibert. C’est un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi 9 février dès 20 h au Caveau des Trois-Pistoles. Ce spectacle unique et engagé vous est offert au coût de 15$ en prévente et 20$ à la porte. Seulement 100 billets sont disponibles en vente dès maintenant chez Kadorama et au Caveau des Trois-Pistoles.

Les profits générés par ce spectacle permettront au CAPAB de poursuivre sa mission visant à améliorer le quotidien des proches aidants de la MRC des Basques. Du même coup, la population en apprendra davantage sur le CAPAB et l’ensemble des services disponibles dans la région pour quiconque accompagne un proche qui a des problèmes de santé. Pour plus d’information, vous pouvez téléphoner au 418-851-4040.