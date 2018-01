La culture bas-laurentienne en vedette à Télé-Québec

Le magazine Formule Diaz, animé par Sébastien Diaz et diffusé ce lundi 8 janvier à 21 h à l’antenne à Télé-Québec, brosse le portrait culturel du Bas-Saint-Laurent, où l'amour des mots se conjugue avec l'omniprésence du fleuve Saint-Laurent.

Il donnera la parole à Boucar Diouf, biologiste et humoriste qui a vécu à Rimouski pendant 15 ans. C'est d'ailleurs le fleuve Saint-Laurent qui est le centre d'intérêt de son nouveau spectacle Magtogoek, dont la tournée démarre dès janvier. La native de Rivière-du-Loup Maripier Morin discutera de ses origines dans une brasserie artisanale de la région.

Pour jaser de la littérature du Bas-du-Fleuve, Formule Diaz a réuni Laurence Veilleux, qui a adopté la région au point d'y démarrer avec succès sa carrière de jeune poète et Nicolas Dickner, originaire de Rivière-du-Loup, dont l'œuvre a maintes fois été primée, et qui a acquis une carrière internationale méritée.

À Trois-Pistoles, une région qui fait face au départ massif de sa population, des forces vives continuent de promouvoir la culture malgré l’adversité. Maurice Vaney présentera la Forge à Bérubé, où se tient notamment le Festival des contes et récits de Trois-Pistoles depuis 20 ans. On rencontre aussi Soraïda Caron, enseignante et chorégraphe en danse contemporaine, qui est sur place depuis 10 ans, et enfin Frédéric Lagacé, conseiller municipal, qui fait tout pour animer la vie culturelle de la ville.

À Rivière-du-Loup, Klô Pelgag vit pleinement sur scène sa créativité débordante grâce à trois Louperivois qui ont démarré l'intriguant organisme Rainbow Submarine. Le mandat qu'ils se sont donné est la diffusion singulière de musique indépendante dans des lieux inusités, que la jeune auteure-compositrice-interprète prend plaisir à apprivoiser devant les caméras de Formule Diaz.

Sophie Cadieux offre ses trois coups de cœur bas-laurentiens de La Fabrique culturelle de Télé-Québec : Marie Pierre Daigle - Métisser et sculpter la matière, Jean-Sébastien Bérubé - bédéiste et Thomas Hodgson - Les gars de l'Onondaga.

Formule Diaz sera diffusée le 8 janvier à 21 h à l’antenne de Télé-Québec ou dans la zone vidéo au www.telequebec.tv.