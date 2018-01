Trois expositions photographiques au Musée cet hiver

Le Musée du Bas-Saint-Laurent commence l’année 2018 en force avec trois nouvelles expositions photographiques qui seront présentées du 18 janvier au 11 mars.

Laurie Edwidge-Cardinal propose «DI-ALOGUES», une rencontre humaine et photographique entre des personnes vivant avec la déficience intellectuelle, une artiste et le public. Cette exposition a été réalisée en collaboration avec l’Association de la déficience intellectuelle (région Rimouski-Neigette). Le projet deviendra une exposition itinérante après le Musée du Bas-Saint-Laurent.

Un après-midi de discussion avec l’artiste est organisé en collaboration avec l’organisme Multi-Défis le samedi 10 février à 14 h. L’évènement permettra au public d’en apprendre davantage sur la démarche de l’artiste et sur la réalité des personnes vivant avec la déficience intellectuelle. Ce sera aussi l’occasion pour ces derniers et leurs proches de s’exprimer sur le sujet.

Pilar Macias, de son côté, propose l’exposition «Joyeuse Itinérance». À l’été 2017, l’artiste sillonne le territoire du Bas-Saint-Laurent avec son chapiteau portatif et son appareil-photo. À l’aide des portraits réalisés, elle crée une véritable mosaïque reflétant le dynamisme et les spécificités de nos communautés. Un atelier de création en compagnie de l’artiste est proposé aux enfants pendant la semaine de relâche, le mercredi 7 mars à 14 h. Il est possible de s’inscrire dès maintenant au 418 862-7547 poste 1000 ou à musee@mbsl.qc.ca.

Enfin, les œuvres réalisées dans le cadre de la deuxième présentation du projet l’Art de faire des affaires seront exposées au Musée après avoir été dévoilées lors du Gala des prestiges en novembre dernier. Ce projet réalisé en collaboration avec la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup présente cinq entrepreneurs photographiés sous un angle plus personnel. Pour l’occasion, Guy Bonneville, Yvette Dumont, Gilles Lortie, Micheline Morneau et Stéphanie Poitras se sont prêtés au jeu avec trois photographes de la région : Catherine Roy, Roxanne Dumont et Audrey Mainguy.