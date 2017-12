Trois-Pistoles en chansons à Cuba ! Rêve ou réalité ?

Le 27 novembre dernier, le directeur du concours Trois-Pistoles en chansons, Éric Côté, s’est envolé pour une semaine à Cuba afin de rencontrer et planifier une rencontre avec les dirigeants des quatre complexes hôteliers qui sont situés à proximité de la plage de Santa Lucia dans la province de Camaguey avec un représentant d’Air Transat.

Le but de cette rencontre était de promouvoir Trois-Pistoles en chansons et de voir leur intérêt à produire les huit gagnants de l’édition 2018 sur la scène principale de ces quatre hôtels en janvier 2019. Après leur avoir fait écouter les prestations des huit lauréats de 2017 sur Youtube, ils ont été surpris de la qualité des candidats.

Selon M. Côté, si une entente devait se conclure, le lauréat de chacune des huit catégories aurait le privilège de passer une semaine de rêve dans un tout inclus à Cuba gratuitement et d’être en spectacle à tous les soirs sur la scène principale de ces quatre hôtels touristiques.

«Des rencontres auront lieu dans les prochaines semaines avec Air Transat, le Groupe Olivier ainsi qu’avec les députés provincial et fédéral afin de trouver les fonds nécessaires pour que ce projet devienne réalité», explique l’organisateur de Trois-Pistoles en chansons. Ce projet est évalué à environ 8 000 $, et Éric Côté lance l’invitation aux entreprises québécoises qui seraient intéressées à soutenir cette initiative. Plus de détails seront dévoilés lors du lancement du 12e concours Trois-Pistoles en chansons en février prochain.