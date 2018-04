809 billets de spectacles aux familles démunies en 9 ans

Pour une 9e année consécutive, des dizaines de familles démunies de la MRC de Rivière-du-Loup auront le plaisir de découvrir des billets de spectacles du Centre culturel Berger dans leur panier de Noël.

Cette année, c’est 74 billets que Rivière-du-Loup en spectacles a remis à l’organisme Guignolée Rivière-du-Loup et au CLSC Rivières et Marées. Des billets pour des spectacles pour enfants, mais aussi pour Les grands explorateurs et pour le spectacle «Machine de cirque», qui vient justement de remporter le Prix du rayonnement international au 31e Prix d’excellence des arts et de la culture, tenu à Québec le mois dernier.

«Lorsque nous faisons ces dons, nous pensons au visage des enfants et des parents lorsqu’ils découvriront les billets pour assister à un spectacle en famille. Car ces gens, pour qui boucler le budget mensuel est difficile, n’ont surement pas les moyens d’offrir des sorties culturelles à leurs enfants. Et nous souhaitons leur offrir ce bonheur avec des spectacles de grande qualité», explique Pierre Levesque, directeur général.

Depuis 2009, Rivière-du-Loup en spectacles a remis 809 billets pour les familles dans le besoin des trois paroisses de Rivière-du-Loup ainsi que celles habitant les municipalités rurales de la MRC.