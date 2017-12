1210 $ pour le Centre-Femmes du Grand-Portage

Les choristes de l’ensemble vocal A Tempo et du groupe vocal Mouv’Anse de La Pocatière ont chanté pour le Centre-Femmes du Grand-Portage, le 9 décembre. En fait, ils ont présenté un concert de Noël à l’église Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup dont une partie des profits a été remise à l’organisme.

Cette prestation du temps des Fêtes a ainsi permis d’amasser une somme de 1210 $ au profit du Centre-Femmes qui est un milieu de vie, un lieu où les femmes se regroupent et se donnent ensemble les moyens de conquérir leur autonomie. En tout, plus de 70 choristes ont participé à la soirée et ont rendu possible la remise de ce beau cadeau à quelques jours de Noël.

Sur la photo, la directrice de l’ensemble vocal A Tempo, Maryse Simard, remet le chèque à Améli Beaulieu, Mélanie St-André et Danie Couillard, toutes les trois travailleuses pour l’organisme sans but lucratif.