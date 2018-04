Un premier roman pour l'auteure louperivoise Marie Blanchet

L’auteure et graphiste Marie Blanchet, résidente de Rivière-du-Loup, lancera son tout premier livre intitulé «The Blood Prince», le 16 décembre. Ce roman, dont l’histoire se déroule dans un univers fantastique, est entièrement écrit en anglais et illustré par son auteure.

«Ça fait environ cinq ans que je travaille dessus, mais l’histoire me trottait dans la tête depuis 10 ans, en fait depuis que je suis au secondaire», raconte Marie Blanchet. Cette dernière a réalisé les illustrations, la mise en page et s’est occupée de tout le processus d’édition, sauf la correction, qu’elle a confiée à une éditrice en Angleterre. Elle a dû réécrire environ la moitié du livre après la révision de son manuscrit.

«J’ai choisi de l’écrire en anglais parce qu’en français, je me sentais toujours empêtrée dans les registres de langue entre le québécois plus familier et le français international. J’ai inventé des mots pour les termes de magie et j’ai lu davantage de littérature fantastique et de science-fiction en anglais, donc c’était plus naturel pour moi», explique-t-elle.

L’histoire se déroule dans un monde fantastique où les demi-dragons étaient rois. Lors d’une révolution, ce sont les humains qui ont pris le pouvoir, mais ils sont maintenant dirigés par une reine méchante avec une main de fer. Une alliance entre les demi-dragons et les humains, une première, se prépare afin de créer une deuxième révolution dans le but qu’ils s’affranchissent de cette dictatrice. Il s’agit du premier tome d’une trilogie à venir.

«Je ne me souviens pas d’une époque où je n’ai jamais eu une histoire en tête. C’est certain que je voulais faire un livre. Quand j’étais plus jeune, avant même de savoir lire, je les apprenais par cœur pour faire semblant de lire», raconte Marie Blanchet. Après «The Blood Prince», l’auteure louperivoise souhaite créer une bande-dessinée de science-fiction par intérêt personnel en 2018.

Le roman «The Blood Prince» est disponible en ligne sur tous les sites web de grands vendeurs E-Book comme Amazon, Apple Books, Kobo Store et Smashwords. Il est également disponible en version papier auprès de l’auteure via son site web : blanchetmarie.com.

NDLR : Par souci de transparence, nous tenons à préciser que Marie Blanchet est employée d’Info Dimanche. Elle fait partie de notre équipe de graphistes.