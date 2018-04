Appel de candidatures pour un artiste en résidence au Centre culturel Berger

Rivière-du-Loup en spectacles se lance dans une première. L’organisme de diffusion culturelle louperivois recevra un artiste en résidence entre le 1er février et 1er juin. L’auteur-compositeur-interprète choisi aura l’occasion de se produire à 5 reprises pendant 4 mois au Centre culturel Berger avant les spectacles et pendant les entractes dans l’Espace des Grands rendez-vous Berger.

«Cela fait longtemps que l’on souhaite le faire. Grâce au nouvel Espace des Grands rendez-vous ça prend une autre ampleur. On fera en sorte que cet artiste soit bien outillé. Il aura l’occasion de profiter de plusieurs expériences de scène avant de grands spectacles au Centre culturel Berger», confirme le directeur de Rivière-du-Loup en spectacles, Pierre Lévesque.

En plus d’une bourse de 1 000 $, l’artiste sélectionné bénéficiera de cinq publications dans le journal Info Dimanche, partenaire du projet, d'une valeur d'environ 1 500 $, d’un enregistrement au studio et un accompagnement du Camp musical Saint-Alexandre, d'une valeur d'environ 500 $ et d’une formation avec Communications Sylvain Dionne d'une valeur de 1 125 $.

«En tant que principal diffuseur écrit dans la région, Info Dimanche s'est toujours fait un devoir de promouvoir la culture et ses artisans au KRTB. Nous célébrons notre 25e anniversaire cette année et c'est pour nous naturel de s'associer à une si belle initiative, porteuse de la relève», a souligné le directeur de l'information d'Info Dimanche, François Drouin.

Les artistes qui souhaitent déposer leur candidature doivent le faire avant le 15 janvier prochain. Le candidat sélectionné sera toutefois responsable des frais reliés aux déplacements, à l’hébergement et aux repas.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

L’artiste doit être un auteur, compositeur, et interprète en chanson et en musique. Il doit également être disponible lors de dates de spectacles sélectionnées et avoir des compositions à son actif. L’appel de candidatures est ouvert à tous.

La sélection des candidatures sera effectuée par un comité composé d’acteurs influents du milieu culturel louperivois. Le choix du candidat sera communiqué le 15 janvier 2018 par courriel.

Les détails sur les critères d’éligibilité, le dossier de candidature et le processus de sélection sont disponibles au www.rdlenspectacles.com. Les dossiers doivent être envoyés à l’attention de Mathieu Gagnon, à salle@rdlenspectacles.com.