Un succès pour la 5e présentation de Propulse ta voix

Le 12 novembre dernier au Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a été présentée la grande finale de la 5e mouture du concours de renommée provincial Propulse ta voix.

Audrée-Malénie Basque-Goguen, 17 ans, de Tracadie, au Nouveau-Brunswick a été proclamée lauréate 2017. Emilie Clément-Emond, 30 ans, de Montréal et Hugo Bernard-Lord, 30 ans, de Rivière-du-Loup ont obtenu respectivement les 2e et 3e positions.

Deux finalistes de Propulse ta voix sont des jeunes filles qui se retrouveront prochainement sur scène au Centre Bell et au Centre Vidéotron avec la tournée de La Voix Junior. Il s’agit d’Éliane Leclerc, 10 ans, de Boischatel et d’Émilie Larivière, 11 ans, de Rigaud.

Les autres finalistes sont Gabrielle Lefrançois-Paré, 17 ans, de Sainte-Anne-de-Beaupré, Noémie Element, 20 ans, de Rimouski, Francis Goulette-Poirier, 20 ans, de Balmoral au Nouveau-Brunswick, Michèlle Maltais, 33 ans, de Lasalle et Audrey Charbonneau, 31 ans, de Saint-Césaire.

Les quatre coachs, Jason Guerrette, Valérie Boivin, Francis Gallant et Priscillia Quirion, ont tous été épatés par la qualité des prestations et le talent des candidats, de même que par l’équipe technique et la production, selon l’organisateur de l’évènement, Éric Côté.

Quatre spectacles (quart de finale, demi-finale et finale) ont été présentés les 11 et 12 novembre. C’est devant des salles combles que ces sont montés sur scène au Camp musical de Saint-Alexandre. Chaque équipe a eu la chance d’avoir quatre heures de formation avec leur coach, vendredi en après-midi, afin de préparer leurs prestations de la fin de semaine.

Cette 5e édition restera sans doute dans la mémoire des 36 candidats et des spectateurs. Pour la première fois, tous les spectacles ont été diffusés en direct sur Facebook. À ce jour, ces spectacles ont été vus plus de 44 000 fois.