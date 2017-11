Raton Lover en spectacle à Trois-Pistoles

Le groupe de Québec Raton Lover, qui compte parmi ses membres le guitariste Éric Blanchard de Sainte-Rita dans les Basques sera en spectacle le 17 novembre au Café Grains de folie de Trois-Pistoles.

Au cours des dernières années, la formation de folk-rock qui tire son inspiration des Beatles et d’Harmonium, entre autres, a participé au Festival d’été de Québec, au Festival en chanson de Petite-Vallée et au Festival de la Chanson de Tadoussac. «Nous sommes cinq gars dans le groupe, on présentera nos compositions. Notre musique voyage bien, nous allons dans les Maritimes et partout au Québec. Notre chanson «Frencher des Françaises» a tourné pas mal sur les ondes des radios», précise Éric Blanchard. Raton Lover est un habitué du Bar chez Boogie de Trois-Pistoles, mais cette fois, c’est le Café Grains de folie que le groupe visitera.

Il est composé des musiciens Simon Lachance, Martin Plante, Frédérick Desroches, Simon Guénard et Éric Blanchard.

Après les derniers spectacles au mois de novembre, le groupe prendra une pause afin de se mettre en mode écriture pour produire un nouvel album. La date de sortie de cet opus est prévue pour l’automne 2018 ou encore pour le printemps 2019. La tournée de spectacles et de festivals à travers le Québec reprendra au mois de mai. «La prestation à Trois-Pistoles, c’est notre show en version plus acoustique. Ça fait quelques fois qu’on y va, et la formule intime cadre bien avec le Café Grains de folie. Se produire dans de plus petites place, c’est aussi une autre façon de jouer nos chansons», explique M. Blanchard.

Leur 2e album, intitulé «Le sens du vent» est paru le 14 février dernier et a été produit par Dany Placard. Les billets pour la prestation du 17 novembre à 21 h seront disponibles sur place au 1, rue Notre-Dame Ouest à Trois-Pistoles.