Réalisez votre premier court métrage grâce au concours «Ville et villages en images»

Pour une troisième année, le festival Vues dans la tête de…, en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup, propose aux citoyens du coin de saisir la caméra et de tourner un film directement dans leurs patelins. Le concours «Ville et villages en images» offre la chance aux amateurs de septième art de découvrir l’envers du grand écran en réalisant leurs propres courts métrages, inspirés par leur milieu de vie, avec le soutien d’une équipe de techniciens professionnels.

Cette année, les participants sont invités à braquer les projecteurs et les micros vers un jeune citoyen, un groupe de jeunes ou encore un projet jeunesse de leur municipalité. Cette thématique fait écho au film Pieds nus dans l’aube, dans lequel Francis Leclerc, le parrain de la 6e édition du festival, relate avec tendresse un pan de l’enfance de son légendaire père, Félix. Une occasion unique de révéler les petits héros méconnus de votre rue ou la belle histoire qui fait tant jaser dans votre quartier.

Pour avoir le privilège de mettre leurs idées en images et de vivre une mémorable expérience de tournage, les candidats doivent former une équipe de 3 à 5 personnes et soumettre leur projet au plus tard le 15 décembre prochain. Les cinéastes débutants auront carte blanche pour créer un court métrage de la forme de leur choix (documentaire, fiction, film d’art ou publicité), en adoptant le ton qui leur plaît (du drame à la comédie).

Quatre projets seront sélectionnés pour passer du papier à la HD. Les municipalités qui y seront associées se transformeront en plateaux de tournage au cours du week-end du 19 au 21 janvier 2018. Lors du festival Vues dans la tête de…, qui se tiendra du 8 au 11 février, les œuvres réalisées seront projetées en primeur devant public dans une salle noire du Cinéma Princesse.

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site du festival, au www.vuesrdl.com, ainsi que sur la page Facebook de l’événement (@vuesrdl). Les équipes retenues seront contactées au début du mois de janvier.

Pour toutes questions, les personnes intéressées peuvent écrire à Laurance Desjardins, coordonnatrice du concours, à concoursmrc@vuesrdl.com