L’envers du décor d’une exposition au Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent propose deux évènements prochainement, la soirée Mini-Muséo pour souligner la Journée internationale des enfants et une visite animée de l’exposition Forces vives : Trajectoires de l’abstraction.

Après le succès de sa Journée internationale des enfants et de sa soirée popcorn et pyjama l’an dernier, le Musée du Bas-Saint-Laurent propose cette année la soirée Mini-Muséo. Le Musée sera dédié spécifiquement aux enfants lors de cet évènement. Ils vivront une foule d’activités éducatives et ludiques en lien avec l’univers muséal. Ils auront l’occasion de jouer les minis guides-animateurs, de créer des œuvres en s’inspirant de grands noms tels que Riopelle, Claude Tousignant ou Rita Letendre. Un atelier offert par l’École de musique Alain-Caron permettra de faire le lien entre la musique et l’art abstrait, notamment grâce à la notion de rythme. La soirée se terminera par une grande chasse au trésor dans le Musée. L’activité aura lieu le 17 novembre de 16 h à 20 h.

VISITE ANIMÉE

Le 15 novembre, dès 19 h il sera possible de découvrir la nouvelle exposition du Musée du Bas-Saint- Laurent «Forces vives : Trajectoires de l’abstraction» en compagnie de la personne qui a imaginé et conçu l’exposition, Rebecca Hamilton. Il s’agit d’une belle occasion de s’initier à l’art contemporain et même de visiter le Musée pour une première fois. Cette exposition est présentée jusqu’au 7 janvier 2018.

Pour inscription ou information sur l’un ou l’autre de ces évènements: 418 862-7547 poste 1000 ou musee@mbsl.qc.ca.