Concours de dessin «Illustre Ponik»

En lien avec le lancement du livre «Ponik, le monstre du lac» de Martine Latulippe et Fabrice Boulanger, la Ville de Pohénégamook en collaboration avec les écoles du Transcontinental lance un concours de dessin.

Ayant pour objectif de stimuler l’imagination et la créativité des jeunes, cette initiative permettra de contribuer à maintenir la légende bien vivante et de connaitre l’image que les enfants ont envers le mystère de Ponik.

Les jeunes du Transcontinental, primaire et secondaire, pourront faire parvenir leur dessin au bureau municipal de Pohénégamook avant le 9 décembre 16 h au 1309 rue Principale. L’illustration doit être faite sur une feuille 8 1/2 par 11 pouces. Seuls les crayons feutres et de bois et le support papier sont acceptés. Toutes les techniques de dessin seront acceptées. N’oubliez pas d’inscrire votre nom et votre numéro de téléphone à l’endos du dessin.

Le jugement sera effectué par trois personnes selon l’originalité et la qualité du dessin. Un laminé du dessin sera remis au gagnant du primaire et du secondaire. Les dessins seront également affichés dans un lieu public de Pohénégamook.