Ma bibliothèque, un monde à raconter

C’est du 21 au 28 octobre qu’a eu lieu la semaine des bibliothèques publiques. Pour l’occasion, la bibliothèque municipale de L’Isle-Verte a été un lieu de rassemblement pour les citoyens lors de diverses activités.

Une rencontre avec une auteure du Bas-Saint-Laurent, un vernissage mettant en vedette des œuvres locales et une lecture de conte animée pour les tout-petits ont permis à l’ensemble de la population de profiter des installations. En plus des expositions itinérantes de livres portant sur différents sujets offertes par le Réseau BIBLIO, les usagers pourront dorénavant admirer des peintures ou des photographies d’artistes de la région dont les œuvres seront exposées dans la bibliothèque.

Durant la dernière année, plusieurs projets ont vu le jour à L’Isle-Verte dans le but de développer le gout de la lecture et de promouvoir ses nombreux bienfaits à tous les âges. Entre autres, trois cabanes à livres ont été installées dans des endroits publics, notamment au CPE des Cantons, le programme «Une naissance, un livre» est maintenant offert et différentes animations ont eu lieu à la bibliothèque afin de faire de cet endroit un lieu animé et vivant. Bien entendu, l’apport des bénévoles travaillant dans les bibliothèques publiques n’est pas à négliger.