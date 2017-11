Soirée de filles, bouquins et bulles à Saint-Antonin

Fières de l’expérience vécue l’an dernier, les bénévoles de la bibliothèque municipale de Saint-Antonin «Le Paradis du livre » ont décidé de reconduire l’évènement «Soirée de filles, bouquins et bulles» le vendredi 10 novembre à 20 h au 261, rue Principale à Saint-Antonin.

Cette soirée, destinée seulement aux femmes, se veut un clin d’œil sur des sujets typiquement féminins tel que la coiffure, les soins beauté, la mode, les livres de filles, etc. Elles pourront discuter de sujets qui les intéressent et partager des lectures qui laissent place aux rêves et aux fantasmes.

Au programme de la soirée; des femmes, abonnées à la bibliothèque, feront des résumés de livres qu’elles ont lu. Elles expliqueront pourquoi ces livres sont leur coup de cœur, pourquoi elles les ont tant aimés. À cela s’ajoute Isabelle Dubé de ID de style. Elle partagera des trucs en stylisme afin de se mettre en valeur et faire ressortir toute la beauté de sa personnalité. Hélène Cloutier, massothérapeute, sera aussi présente. Elle démystifiera les différentes techniques de massage et leurs bienfaits. La coiffeuse Denise Desbiens sera aussi de la partie et expliquera les tendances pour la saison froide, sans oublier quelques secrets pour des cheveux splendides. Le tout se déroulera dans une ambiance amicale accompagnée de grignotines et mousseux.

Il est préférable de s’inscrire à l’avance et l’activité s’adresse aux 18 ans et plus. Pour de plus amples informations, contactez Virginie Ruel au 418 862-1056 poste 17.