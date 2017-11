Un 21e Rendez-vous des Grandes gueules diversifié

Les festivaliers ont une fois de plus eu droit à une diversité d’activités et de spectacles pour les petits et grands. Les conteurs aux styles complètement éclectiques ont offert le meilleur d’eux-mêmes. Passant de Ladji Diallo à Claude Hamel, Jean-Marc Massie jusqu’à Michel Hindenoch, chacun des 20 conteurs présents lors du Festival a fait vivre des moments magiques aux spectateurs.

L’organisation accorde une mention spéciale à François Lavallée, lauréat du Prix Jocelyn Bérubé. Il s’agit d’un prix remis à un conteur afin de souligner son implication en tant que forgeron d’histoires et portageur de la mémoire collective.

L’équipe du Rendez-vous des Grandes gueules a souligné la collaboration de tous les conteurs, partenaires, animateurs, techniciens, diffuseurs, spectateurs et bénévoles qui ont permis de faire de cet évènement un succès.

Toute l’équipe du Rendez-vous des Grandes Gueules vous dit à l’année prochaine...pour une 22e présentation.