Cette année encore, Jacynthe Gagnon, l’artisane de Saint-Éloi convie la population à ses trois jours portes ouvertes de Noël, les 24, 25 et 26 novembre de 10 h à 17 h. C’est un rendez-vous à la Ferme des Hirondelles, 33, rang 2 Ouest, à Saint-Éloi.

Chez Jacynthe, il y en a pour tous les gouts et pour toutes les bourses. On peut y trouver des créations uniques de qualité : produits de tissage colorés et décoratifs fabriqués avec des laines soyeuses (alpaga, mérinos, mohair), vêtements pour adultes et enfants (capes, tuniques, vestes, foulards), parures de lit pour adultes et enfants (housses de couette, jetés, coussins, tapis) et de tout pour enjoliver votre table (nappes, chemins de table, napperons, tabliers assortis, linges à vaisselle, etc.).

Les gourmets ne seront pas en reste. Les confitures aux petits fruits des champs et les gâteaux aux fruits – rhum ou cognac – sont toujours disponibles, ainsi que des emballages-cadeaux.