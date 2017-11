Un succès pour le lancement du livre «Affronter la tempête» d’Odile Malenfant

C’est le mercredi dernier le 25 octobre, à l’Hôtel Universel, qu’a eu lieu le lancement du livre d’Odile Malenfant, «Affronter la tempête».

Plus 250 personnes se sont présentées pour l’occasion. Trois cents livres ont été vendus en 24 h et une réimpression est déjà en cours. Mario Lebel, maire de la municipalité de Saint-Arsène et quelques conseillers ont participé au lancement.

Rappelant son combat contre le cancer, démontrant un courage, une ténacité et une combattivité extraordinaire, l’auteure na livré un vibrant message d’espoir.

L’auteure amène son lecteur dans le dédale de ses rendez-vous médicaux, ses nombreux traitements et sa vie quotidienne qui doit continuer malgré tout. D’un ton assuré, avec une touche d’humour, elle démontre sa détermination à gagner la bataille, très bien supportée par sa famille et de ses proches, elle réussit l’impossible : livrer un combat de tous les instants contre cet ennemi impitoyable qui l’assaille violemment et dont elle sort victorieuse.

Un livre que toute personne aux prises avec la maladie ou que tout accompagnateur doit lire afin d’y puiser les deux clés essentielles : le courage et la détermination vers la santé.

Le livre est publié par la Maison HG, dont l’éditrice, Ginette Hudon, est aussi originaire de la région de Rivière-du-Loup. Le livre «Affronter la tempête» est disponible à la Librairie du Portage de Rivière-du-Loup, ainsi qu’à la boutique en ligne de la Maison HG, à l’adresse internet suivante : www.lamaisonhgeditions.com.