Francis Leclerc en tête d’affiche pour le 6e Festival du film louperivois

Alors que son film «Pieds nus dans l’aube» s’avance d’un pas assuré dans les salles noires du Québec, le festival Vues dans la tête de… annonce que le nom du réalisateur Francis Leclerc remplacera les points de suspension de sa 6e présentation.

Du 8 au 11 février, le cinéaste aguerri proposera une visite guidée dans son cerveau, en ouvrant les portes de son inspiration et les fenêtres de sa riche filmographie.

Héritier d’un nom porteur d’une poésie forte, Francis Leclerc s’est rapidement fait un prénom et imposé comme l’un des réalisateurs québécois les plus doués de sa génération. Après avoir établi ses marques dans les univers du clip, de la publicité et du court métrage, le diplômé en communications de l’Université Laval a tourné trois longs métrages entre 2001 et 2007 : «Une jeune fille à la fenêtre», »Mémoires affectives» et «Un été sans point ni coup sûr».

Porté par Roy Dupuis, le drame introspectif «Mémoires affectives» a remporté quatre prix Jutra (dont celui du meilleur film), trois prix Génie ainsi que le Bayard d’or du meilleur scénario au Festival de Namur en Belgique.

Au cours des 10 dernières années, Francis Leclerc a surtout fabriqué des histoires pour le petit écran, emballant notamment les séries Les rescapés 2, Apparences et Marche à l’ombre. Sa mise en images de tous les Beaux malaises de Martin Matte lui a également valu, pour chacune des trois saisons de la comédie, le prix Gémeaux de la meilleure réalisation.

Il revient éclairer les salles sombres avec son film le plus personnel, «Pieds nus dans l’aube», inspiré du premier roman de son père Félix. Scénarisée par Fred Pellerin et endossée notamment par Roy Dupuis (dans le rôle de son grand-père), cette fable sur l’amitié sera d’ailleurs projetée en primeur louperivoise lors du festival, grâce à la fidèle collaboration du Cinéma Princesse.

Francis Leclerc se penche ces jours-ci sur la programmation de cette édition qui portera son nom et son style. La liste de ses amis-invités ainsi que le choix de ses bobines coups de cœur seront révélés plus tard cet automne.