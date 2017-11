La Ligue d’improvisation louperivienne s’offre un tournoi pour ses 25 ans

La Ligue d’improvisation louperivienne fêtera ses 25 ans en grand les 3 et 4 novembre avec un tournoi intergénérationnel qui permettra à six équipes, donc à une quarantaine de joueurs, de s’affronter amicalement. La comédienne et improvisatrice reconnue Ève Landry sera également de la partie pour souligner l’évènement.

«Presque chaque cohorte de 3 ou 4 ans est représentée par une équipe. Le but de ce tournoi amical est de déterminer quelle génération est la meilleure. C’est un regroupement familial qui laisse place aux échanges de savoir entre les anciens et les nouveaux», explique Laura-Lise Lambert-Dostie, coordonnatrice du 25e anniversaire de la LIL.

Une trentaine de bénévoles se sont impliqués pour permettre la réalisation de ce projet. Les matchs débuteront à 20 h le vendredi 3 novembre au Carrefour, situé au sous-sol du Cégep de Rivière-du-Loup. Ève Landry participera aux deux matchs du vendredi. Ils reprendront à 9 h le 4 novembre toute la journée, jusqu’à environ 22 h. Chacune des équipes pourra donc disputer au moins 3 matchs.

«Nous voulions l’inviter parce que c’est une improvisatrice talentueuse qui vient du Bas-Saint-Laurent. C’est un modèle qui nous inspire en improvisation et elle est aussi impliquée dans la Ligue nationale d’improvisation à Montréal», explique l’organisatrice.

Le père fondateur de la LIL, Pierre Miousse sera également de la partie. La nouvelle génération d’improvisateurs pourra donc rencontrer les anciens et certains grands noms de l’improvisation louperivoise.