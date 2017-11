Annie Dionne présente son livre «L’anorexie nous a pris en otage»

À 43 ans, infirmière bachelière de formation et auteure, Annie Dionne offre un livre qui dévoile toute son impuissance et son acharnement à vouloir libérer sa fille de son trouble alimentaire. Elle souhaite faire tomber les préjugés et aider d’autres familles touchées par cette terrible maladie.

«Je raconte l’histoire de ma fille aux prises avec l’anorexie. Je cherchais un outil pour voir comment les autres familles passaient à travers cette épreuve. Je me sentais impuissante de ne pas pouvoir l’aider et coupable aussi. En tant que mère on pense que c’est de notre faute. En fait, je suis là pour lui tendre la main, mais c’est elle qui doit mener le combat», explique Mme Dionne.

L’écriture a été pour elle un exutoire lorsque sa fille a été hospitalisée pour une deuxième fois en raison de cette maladie mentale. «Je veux aider les autres mamans et les familles, leur dire que c’est normal de ressentir ces émotions», complète Mme Dionne. Le livre contient les témoignages de sa fille et ceux de ses proches, qui ont vécu sa maladie de près. Son écriture s’est échelonnée sur deux ans et a commencé en 2015. La fille de Mme Dionne est sortie vainqueur de son combat contre ce trouble alimentaire. Mais peut-on croire à une guérison complète ?

Originaire du Témiscouata, Annie Dionne est mère de trois enfants. Elle a travaillé au département des soins intensifs pendant plus de 20 ans et maintenant pour la santé publique.

Le lancement du livre «L’anorexie nous a pris en otage» par Annie Dionne se déroulera le 3 novembre au resto-bar de l’Hôtel 1212 à Dégelis, dans une formule de 5 à 7. L’auteure sera sur place pour une séance de dédicaces.