Liliane Pellerin en spectacle à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

La Cour de circuit de L’Isle-Verte clôturera sa programmation de l’année 2017 avec le spectacle de Liliane Pellerin, une auteure-compositrice-interprète le samedi 4 novembre prochain, à compter de 19 h 30.

«Nous avions déjà accueilli Liliane Pellerin, l’an dernier à la Cour de circuit, et la réponse a été tellement bonne qu’il nous fallait l’inviter de nouveau. En fait, nous avons eu un coup de foudre. Avec Liliane, nous sommes persuadés que notre saison 2017 se conclura de façon magistrale», a expliqué Paul Fortier, vice-président de la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte et responsable de la programmation.

Guitariste de talent, poète et conteuse sensible, Liliane Pellerin sera accompagnée de trois musiciens complices sur scène. Il s’agit du multi-instrumentiste Jesse Ens, de la percussionniste Franziska Reichherzer et du contrebassiste Benoit Converset.

Liliane Pellerin a développé sa carrière sur quelques leviers importants, dont l’École nationale de la chanson en 2012, le Festival de la chanson de Petite-Vallée en 2012 également et le Festival de la chanson de Granby en 2016.

Elle a un premier album, «Grignoter l’exil», à son actif, et travaille à la réalisation d’un deuxième. Les billets sont disponibles au Marché des Îles ou au pointdevente.com. Pour réservations, composer le 418-898-3000.