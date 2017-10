Le Cinéclub ONF de Trois-Pistoles diffuse trois productions locales

Trois courts-métrages provenant de la région du Bas-Saint-Laurent seront projetés le 1er novembre prochain à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles dès 19 h 30.

Evelyne Guy Lafleur, productrice et réalisatrice, sera présente pour discuter des films projetés et des défis liés à la production et à la réalisation en région.

Le premier sera «Les Amazones» de Julie Gauthier, un court-métrage de 12 minutes paru en 2016. Un jour, l’ordinaire de la vie d’un couple qui ne communique plus bascule. Nicole, femme au foyer enfermée dans sa propre vie, va tenter de se libérer de ses démons qu’elle ne veut pas transmettre à sa fille Jeanne.

Le film «Vidéodep» de Julie Gauthier suivra. Aimé tient depuis 35 ans le Vidéodep. Chaque jour est semblable au précédent, amenant des clients parasites qui s’épanchent en banalités, accoudés au comptoir. Un beau matin, les clients découvrent Aimé, un fusil de chasse sous le menton, menaçant de se suicider. Ce film a été tourné à Saint-Mathieu-de-Rioux.

Le court-métrage «Sur la banquise» de Stéphane Lahoud conclura cette programmation. Dans ce court-métrage documentaire, les univers opposés des pêcheurs sur glace de Rimouski et de l’artiste français Joseph Kieffer se rencontrent. L’artiste leur propose un marché propre au partage : une de leur histoire en échange d’une girouette créée sur mesure pour leurs cabanes de pêche.

L’entrée est gratuite. Ce projet est réalisé par la Commission Jeunesse des Basques et le Ciné-club ONF, en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles, la Commission culturelle des Basques, les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles et Tapis Rouge Films.