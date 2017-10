Soirée de contes et légendes à Rivière-du-Loup

À l’approche de l’Halloween, une soirée de contes est au programme le 28 octobre à l’église St. Bartholomew, située au 15, rue du Domaine à Rivière-du-Loup.

Dès 19 h 30, le révérend de St. Bartholomew sera sur le terrain de la chapelle pour raconter les plus belles légendes de son cimetière protestant, histoire de s’imprégner de l’esprit des lieux.

À 20 h, ce sera au tour d’Odile Gallant, conteuse, de captiver les participants. Entre mensonge, réalité, tradition et fiction, ses contes font vivre un voyage imaginaire. Cette activité s’adresse au grand public et est financée par l’entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Rivière-du-Loup et le ministère de la Culture et des Communications.

Vêtissez-vous chaudement et apportez-vous une couverture, au besoin. Un thé sera servi à l’entrée. Cette activité est gratuite. Pour informations, composez le 418-867-3906.