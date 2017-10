Le concours Propulse ta voix débute samedi

La 5e présentation de Propulse ta voix débute cette fin de semaine au Camp musical de Saint-Alexandre. Les artistes provenant de partout au Québec et du Nouveau-Brunswick vivront une expérience unique en passant l’audition à l’aveugle devant les 4 juges de l’évènement à l’image des émissions La Voix.

Jason Guerrette, Valérie Boivin, Francis Gallant et Priscillia Quirion auront la lourde tâche de sélectionner à l’aveugle huit candidats chacun pour ainsi former leur équipe.

En fin de semaine, les 28 et 29 octobre se dérouleront les auditions à l’aveugle. Qui de tous ces artistes inscrits impressionnera au moins un des quatre juges et fera allumer au moins un des gyrophares et tourner sa chaise au Camp musical de Saint-Alexandre ?

Toute la population du KRTB est invitée à venir assister à ces auditions à l’aveugle qui se dérouleront le samedi à 13 h 30 et à 19 h 30 et le dimanche à 13 h 30. Chacune des représentations comprendra une vingtaine d’artistes.

Après ces auditons à l’aveugle, les quarts de finales qui auront lieu le samedi 11 novembre à 13 h 30 et 19 h 30. La demi-finale se déroulera le dimanche 12 novembre à 13 h 30 et la grande finale à 19 h 30. De plus, le spectacle des quatre juges prendra place le 10 novembre à 20 h. Tous les spectacles seront présentés à la salle du Haut-Pays du Camp musical de Saint-Alexandre. Les billets pour tous ces spectacles sont disponibles à la Coop Unimat et à l’épicerie de Saint-Alexandre. Le guichet ouvrira ses portes 30 minutes avant le début des spectacles. Pour information : 418-963-6333.