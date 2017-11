Poésie, musique et marionnettes géantes pour le show de la Bouffée

La Bouffée d’air du KRTB présentera un spectacle où Guillaume Arsenault sera la tête d’affiche d’une soirée hétéroclite misant sur des artistes de la région dont, Gagné, Les Flos, Marilie Bilodeau et le duo Baomoon. Une rumeur circule même qu’il pourrait y avoir la Société d’Chiffon dans le décor.

Cet évènement rassembleur et convivial aura lieu à la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup le samedi 11 novembre à 20 h. Tout d’abord, l’auteur-compositeur-interprète Guillaume Arsenault, qui trimballe ses réussites de Petite-Vallée, les Prix Galaxie et Archambault vient présenter son dernier album folk « De l’autre côté des montagnes», paru au printemps 2016.

Trompette, harmonica et instruments à cordes s’intègreront aux tableaux sonores de cette soirée aux mille couleurs. Un second auteur-compositeur-interprète de la région, Gagné, dévoilera «L’âme et l’écorce», une prose québécoise enrobée de sonorités pop rock.

Le groupe Les Flos, influencé tant par le rock and roll que par la chanson française, est un groupe du Kamouraska qui a pris forme en 2014. Il offre une musique avec une guitare en avant-plan sur des textes inspirés par l’imaginaire. Marilie Bilodeau, c’est la réincarnation de la France des années 50-60, un concentré des Brassens, Aznavour, Barbara et Brel dans un petit bout de femme au charme indéniable, à l’exubérance assumée. Finalement, le Baomoon, duo formé de Mathieu Boucher et de Bastien Banville, est pour sa part tout droit sorti de l’univers du «Rainbow Submarine». Il viendra présenter des remix de classiques à la sauce ambiante et expérimentale.

Pour plus d’informations ou pour l’achat de billets, rendez-vous sur la page Facebook «Le Show de la Bouffée d’Air du KRTB», sur le site labouffeedair.com ou appelez au 418-867-8580.

La Bouffée d’Air est une maison d’hébergement désignée comme centre d’intervention de crise pour la région du KRTB. L’équipe de travail, composée d’une douzaine d’intervenants professionnels, est présente à toute heure du jour et de la nuit, et ce, 365 jours par année, pour répondre aux différentes demandes de la population et aux besoins de ses résidents.