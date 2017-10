Samuel Côté lance «L’histoire derrière des épaves du Saint-Laurent»

Le chasseur d’épaves Samuel Côté lancera son prochain livre «L’histoire derrière des épaves du Saint-Laurent» le samedi 28 octobre, de 13 h à 17 h, à la librairie l’Alphabet de Rimouski.

Son livre est disponible dans toutes les bonnes librairies du Québec et en ligne. Samuel participera au Salon du livre de Rimouski, du 2 au 5 novembre.

Dans «L’histoire derrière des épaves du Saint-Laurent», Samuel Côté fait un survol de sa méthodologie et raconte ses débuts. Son parcours est relaté à travers l’identification de quatre épaves réalisée entre 2006 et 2013. Il y expose de manière concise les différentes étapes des enquêtes menant à la découverte ou à l’identification d’une épave.

Dans cette première partie de ses recherches, il présente également les circonstances des naufrages, de brefs historiques et des documents inédits pour les quatre embarcations dont les restes dorment au fond du Saint-Laurent ainsi que des témoignages de survivants.

Doté d’une quarantaine d’images et parsemé d’anecdotes, cet ouvrage vous fera découvrir l’histoire du navire marchand Carolus, du chaland Atlas Scow No. 1, de la drague Manseau 101 et de la goélette Lina Gagné. Voguant autrefois sur le Saint-Laurent, les bateaux documentés dans ce livre rappellent qu’ils ont acheminé des marchandises, contribué à de grands travaux sur la voie maritime du Saint-Laurent ou participé à l’effort de guerre.