Le «Théâtre de la vie» : la justice sociale autour d’une soupe populaire

Dans le cadre de la 19e Semaine de réduction des déchets (SQRD), qui se déroule du 21 au 27 octobre, l’organisme Vues dans la tête de Rivière-du-loup, en collaboration avec l’École des métiers du cinéma et de la vidéo, présente à 19 h 30 le lundi 23 octobre, «Théâtre de la vie» de Peter Svatek au cinéma Princesse de Rivière-du-Loup.

À Milan, dans une soupe populaire extraordinaire, une expérience sociale unique réunit deux univers complètement différents. «Théâtre de la vie» présente les liens remarquables qui se forgent entre les plus grands chefs de la haute gastronomie mondiale et les groupes les plus défavorisés de la ville : réfugiés, anciens toxicomanes, ex-travailleuses du sexe et une foule d’autres personnes n’ayant nulle part d’autre où aller.

Le célèbre chef Massimo Bottura – dont le restaurant Osteria Francescana a été désigné meilleure table au monde en 2016 – a proposé à 60 de ses confrères de réputation internationale de se joindre à lui pour transformer des aliments détournés des poubelles en délicieux repas nutritifs pour les habitants les plus affamés de l’Italie. Le documentaire fait évoque les rencontres émouvantes avec des convives de la soupe populaire et laisse entrevoir un pan du cœur et de l’âme de la clientèle.

Festin visuel en soi, «Théâtre de la vie» donne un visage humain à un message de justice sociale tout en sensibilisant aux conséquences environnementales du gaspillage alimentaire.

Afin de discuter des gestes de réduction et réemploi pour gérer de manière écologique, économique, locale et démocratique des matières résiduelles et de s’informer sur les initiatives locales, l’équipe des projections Cinédit a décidé d’inviter Jeanne Trachy, bachelière en environnement et agente de projet Cosmoss à Rivière-du-Loup.

Les billets seront en vente le soir même à l’entrée du cinéma Princesse. Les Projections Cinédit sont rendues possibles grâce à la SODEC, à la collaboration de l’École des métiers du cinéma (ÉMCV) du Cégep de Rivière-du-Loup, au Cinéma Princesse et à l’Auberge internationale de Rivière-du-Loup.