La reconquête de la liberté d’Alexandre Poulin

L’auteur-compositeur-interprète Alexandre Poulin sera en spectacle au Cabaret des mauvaises habitudes le 19 octobre dès 20 h à Rivière-du-Loup. Il interprètera les chansons de son album «Les temps sauvages» paru en novembre dernier.

Le spectacle se déroulera en formule trio. Alexandre Poulin sera accompagné de deux multi-instrumentistes sur la scène qui lui permettront de présenter ses chansons à trois harmonies vocales. «Ça me permet de respecter l’univers plus intimiste du spectacle afin de donner toute la place aux textes. ‘’Les temps sauvages’’, c’est un Polaroid d’où je suis rendu dans la vie, et d’où ma génération en est aussi», explique l’auteur-compositeur-interprète.

L’artiste ajoute qu’il est sans cesse en quête de temps de qualité avec sa famille, et a l’impression que tout va plus vite que jamais. Le titre est aussi inspiré de son désir de reconquête de la liberté, à l’image des chevaux sauvages.

«Les plus petites salles de spectacle, ce sont des endroits où j’adore jouer. Ça me rappelle d’où je viens. C’est intangible, chaque soir est un univers réinventé», souligne Alexandre Poulin.

On le connait entre autres pour ses chansons «L’écrivain» écrite en 2010, «Souffler sur les braises», parue en 2013 et «Couleurs primaires» qui se trouve sur «Les temps sauvages». Afin de s’échapper des obligations et de ralentir le tempo pendant une soirée, pour les envies de liberté, le spectacle d’Alexandre Poulin est l’endroit tout indiqué. Les billets sont en vente auprès de Rivière-du-Loup en spectacles, au Centre culturel Berger ou encore à la porte de la Maison de la culture, au 60 rue, du Rocher à Rivière-du-Loup.