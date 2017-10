Le Salon du livre : une tradition au Transcontinental

C’est les 25 et 26 octobre prochains qu’aura lieu, pour tous les élèves des écoles primaires du Transcontinental, le Salon du livre 2017-18. Dans le cadre de ces journées, les élèves, du préscolaire 5 ans à la 6e année, auront le privilège de rencontrer deux auteurs extraordinaires.

Les plus grands découvriront Alain M. Bergeron, auteur prolifique à l’humour unique, s’il en est. Quant aux plus jeunes élèves, on leur propose l’univers de Katia Canciani où la sensibilité et les valeurs humanistes sont largement mises en scène pour les toucher et les émouvoir.

C’est pendant les journées scolaires que ces ateliers seront offerts aux élèves. Ils profiteront de leur passage à la Salle Léon-Desjardins pour, en plus de découvrir ces écrivains formidables, sillonner le Salon du livre tenu, cette année, par la librairie J.A. Boucher de Rivière-du-Loup. Des centaines de livres à portée de leurs mains et de leurs yeux, du bonheur assuré.

Pour que les parents et toute la communauté profitent aussi de ces livres, vous êtes invités le mercredi 25 octobre, de 15 h à 20 h, à la Salle Léon-Desjardins de Pohénégamook. On vous attend en grand nombre.