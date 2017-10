Gaëtane Breton et la fondation de Ville-Marie

La librairie J.-A. Boucher de Rivière-du-Loup, située sur la rue Lafontaine, recevra le samedi 21 octobre à 14 h, la chanteuse-conteuse et maintenant auteure-compositrice interprète, Gaëtane Breton.

Sa carrière dans la musique traditionnelle a débuté ici, au Cégep de Rivière-du-Loup, alors qu’elle y a rencontré Richard Cyr pour former le duo Breton-Cyr dans les années 1970. Ils ont connu un succès notable qui leur a permis de mettre sur le marché pas moins de six microsillons.

Le plus récent projet de Gaëtane Breton, concrétisé sous la forme d’un livre-CD, «La périlleuse fondation de Ville Marie», paru aux éditions Planète Rebelle, est bâti sur la compétence développée par sa vaste expérience et son attrait personnel pour la recherche en histoire de la Nouvelle-France. La mission qu’elle s’est donnée, de faire connaitre et diffuser l’histoire ancienne du Québec, y trouve un dynamique écho par ses chansons en particulier. Le déroulement de l’animation prévoit une prestation musicale chantée et une séance de signature en lien avec la publication. La naissance de Montréal représente un moment fort du début de l’histoire de la province par plusieurs aspects.