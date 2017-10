Début des inscriptions pour Secondaire en spectacle

Le programme Secondaire en spectacle est présent dans plus de 250 écoles secondaires de 15 régions au Québec. Il permet à plus de 10 000 jeunes chaque année de se familiariser avec les arts de la scène que ce soit par des prestations, l’animation, la technique de scène, le journalisme et le volet Jeunes organisateurs qui offre un premier contact avec la gestion d’évènements.

C’est l’auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud qui sera le visage de l’évènement où 800 à 1 000 jeunes seront conviés pour trois jours de spectacles, de formations en arts de la scène et d’activités touristiques mémorables.

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, 19 écoles ont manifesté leur intérêt à coordonner le programme Secondaire en spectacle pour l’édition 2017-2018 et les jeunes sont invités à s’y inscrire et à se préparer en vue des finales locales qui débuteront dès janvier. Trois finales régionales auront lieu sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, soit à Mont-Joli, à Dégelis et à La Pocatière. Trois numéros par finale seront sélectionnés pour représenter la région lors du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle qui se tiendra à La Malbaie du 17 au 20 mai 2018.

Toutes les informations relatives à l’inscription sont disponibles sur www.secondaireenspectacle.qc.ca et auprès des intervenants socioculturels des écoles secondaires participantes.