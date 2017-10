Émilien Dauphin lance son premier livre

Le docteur Émilien Dauphin, qui a pratiqué la médecine pendant une trentaine d’années dans le quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac, lance cette fin de semaine son tout premier livre, une autobiographie, intitulé «Migrations - De la médecine à l’enfant».

«Je n’aborde pas mon travail. En 2007, je suis tombée malade. J’avais besoin de me prendre en main pour ne pas subir passivement le diagnostic de cancer. J’ai sorti mes crayons de couleur et mon côté créatif pour retrouver mon enfant intérieur et nourrir ce gout de vivre qui m’habite», explique-t-il. L’auteur s’en est entre autres remis à la médecine traditionnelle et la méditation pour traverser cette épreuve. Il s’est servi de l’écriture comme d’une catharsis afin d’exprimer ses émotions.

Émilien Dauphin présente son parcours et les outils qui l’ont aidé dans son processus de guérison et de quête de paix intérieure. «Écrire m’a permis de prendre une distance par rapport à ce que je vivais. J’ai commencé à écrire le texte en 2007 en me disant que ça ferait une bonne conférence. L’idée du livre a germé et s’est peu à peu renforcée pendant 10 ans», complète l’auteur.

Il souhaite, avec cet ouvrage, apporter du réconfort et guider les gens en difficulté à travers le deuil et la maladie. Bref, les aider à y voir un peu plus clair. «J’ai perdu mon frère en 2015 et ma copine en 2016. Je parle aussi de comment j’ai vécu ces deuils.» Il s’agit donc de son autobiographie, écrite sur une dizaine d’années, de 2007 à 2017.

Le livre est publié par St-Louis Éditions – Communications Arsenault de Rimouski. Il est disponible dans plusieurs points de vente de Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano et sur le site web de la maison d’édition.

Les artistes Nikole Dubois, Patrice Croft et le photographe Alain Tardif sont impliqués dans le lancement public qui aura lieu le samedi 14 octobre à 17 h au Fort Ingall, situé au 81, rue Caldwell à Témiscouata-sur-le-Lac. Émilien Dauphin participera également aux salons du livre de Bonaventure et Rimouski prochainement.