Une première entrevue canadienne pour le bédéiste Denis Bajram

Auteur incontournable pour tout amateur de science-fiction, Denis Bajram (Universal War One) a effectué récemment sa première entrevue canadienne et c’est un podcast produit à Rivière-du-Loup qui a pu l’interviewer.

En effet, c’est à l’occasion de l’épisode #33 du «Podcast des Crinqués» que Marc Gagnon, technicien en documentation à la bibliothèque François-Hertel, et Sylvain Bureau, animateur à CIBM-CIEL, ont discuté avec ce maitre de la SF de ce qu’est pour lui la science-fiction. Il s’agit, selon M. Bajram, d’un genre qui parle avant tout de la société avec des questions du type «Où va-t-on ?», «Comment allons-nous évoluer ?» ou «Qu’est-ce qui ne va pas chez-nous ». À ce titre, Star Wars n’est pas de la science-fiction mais fait plutôt partie du légendaire, de la quête du héros pour accomplir son destin.

L’entrevue permet aussi d’en apprendre plus sur ce qui a mené Denis Bajram à la science-fiction, ses influences et futurs projets. Le bédéiste travaille actuellement sur «Universal War 2» et un projet d’adaptation au cinéma de «Universal War One» est dans l’air. Il est possible d’écouter l’entrevue complète dans l’épisode #33 du «Podcast des Crinqués» intitulé «La SF pour les Nuls».

Avec Martin Boisvert, Éric Bourgoin, Marc Gagnon et Sylvain Bureau, le «Podcast des Crinqués» met en lumière divers éléments de la culture populaire ainsi que leur impact à différents niveaux (littérature, télévision, cinéma, jeux, etc…). Tous les épisodes peuvent être écoutés sur www.podcastdescrinques.website.